В Беларуси средний чек иностранного туриста составляет 125 долларов. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.
Так, средний чек туриста в Беларуси составляет 125 долларов, включая проживание, питание, посещение культурных объектов. Заместитель министра экономики Елена Болигатова уточнила, что указанная сумма небольшая и отметила — Беларусь заинтересована в ее увеличении для роста соответствующих доходов государства.
Вместе с тем директор департамента по туризму Министерства спорта Ирина Воронович уточнила, что, за девять месяцев 2025 года по отношению к 2024 году, экспорт туристических услуг составляет 143%. Воронович назвала топ-пять стран, туристы из которых чаще всего посещают Беларусь. Ими оказались Россия, страны Балтии, Китай.
Кстати, Беларусь заняла 79-е место в рейтинге 100 лучших кухонь мира.
Тем временем карта с уникальными блюдами белорусской кухни появилась в Беларуси: «Абваранки — в Сморгони, огурцы с медом — под Столбцами».