Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси средний чек иностранного туриста составляет 125 долларов

Телеканал ОНТ раскрыл, сколько составляет средний чек иностранного туриста в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси средний чек иностранного туриста составляет 125 долларов. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.

Так, средний чек туриста в Беларуси составляет 125 долларов, включая проживание, питание, посещение культурных объектов. Заместитель министра экономики Елена Болигатова уточнила, что указанная сумма небольшая и отметила — Беларусь заинтересована в ее увеличении для роста соответствующих доходов государства.

Вместе с тем директор департамента по туризму Министерства спорта Ирина Воронович уточнила, что, за девять месяцев 2025 года по отношению к 2024 году, экспорт туристических услуг составляет 143%. Воронович назвала топ-пять стран, туристы из которых чаще всего посещают Беларусь. Ими оказались Россия, страны Балтии, Китай.

Кстати, Беларусь заняла 79-е место в рейтинге 100 лучших кухонь мира.

Тем временем карта с уникальными блюдами белорусской кухни появилась в Беларуси: «Абваранки — в Сморгони, огурцы с медом — под Столбцами».