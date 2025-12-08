Приморский рынок в Петроградском районе признали памятником

Приморский рынок на Малом проспекте Петроградской стороны признали региональным памятником. Здание в стиле сталинского неоклассицизма построили в 1955 году по проекту архитекторов мастерской № 13 Ленпроекта Лазаря Хидкеля и Олега Голынкина. До этого на его месте был деревянный Дерябкинский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).