Возбуждение дела в отношении экс-судьи из Ростова разрешили в ВККС

Экс-председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону грозит уголовное разбирательство. Разрешение на проведение следствия согласовали в Высшей квалификационной коллегии судей, сообщает РАПСИ.
Подозреваемой инкриминируют получение взятки (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ), вынесение неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ).
По информации РАПСИ, бывшая судья возглавляла Советский районный суд Ростова-на-Дону до ноября 2023 года. После обысков у ее коллег она написала заявление об отставке. В июле 2024 года подозреваемую взяли под арест по решению Мосгорсуда.
Также сообщается, что в ВККС намерены рассмотреть просьбу главы СК РФ Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение дела в отношении трех бывших судей Советского районного суда Ростова-на-Дону и одного из мировых судей донской столицы.
Напомним, ранее прокурор запросил сроки для нескольких бывших донских судей, в том числе для экс-председателя Ростовского областного суда.
