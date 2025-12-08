Временную станцию метро предложили открыть в Петербурге

Этот проект рассматривается как логичное дополнение к готовящейся к открытию станции «Юго-Западная», уточняет издание «Деловой Петербург». Инициатива уже нашла поддержку у части депутатов заксобрания Северной столицы. Однако путь к реализации непрост. Ключевое препятствие — отсутствие проекта в генплане. Решение теперь за властями и готовностью инвесторов к нестандартным решениям в городском развитии.