Временную станцию метро предложили открыть в Петербурге

«Основные преимущества наземной станции при депо — небольшая сумма затрат и быстрые сроки строительства», — пишут СМИ со ссылкой на экспертов.
Этот проект рассматривается как логичное дополнение к готовящейся к открытию станции «Юго-Западная», уточняет издание «Деловой Петербург». Инициатива уже нашла поддержку у части депутатов заксобрания Северной столицы. Однако путь к реализации непрост. Ключевое препятствие — отсутствие проекта в генплане. Решение теперь за властями и готовностью инвесторов к нестандартным решениям в городском развитии.
