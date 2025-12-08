Ричмонд
Временную станцию метро предложили открыть в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. В Северной столице обсуждают инициативу, которая касается улучшения транспортной инфраструктуры города. Речь идет о создании временной наземной станции метро на площадке строящегося электродепо «Красносельское».

Источник: РИА "Новости"

«Основные преимущества наземной станции при депо — небольшая сумма затрат и быстрые сроки строительства», — пишут СМИ со ссылкой на экспертов.

Этот проект рассматривается как логичное дополнение к готовящейся к открытию станции «Юго-Западная», уточняет издание «Деловой Петербург». Инициатива уже нашла поддержку у части депутатов заксобрания Северной столицы. Однако путь к реализации непрост. Ключевое препятствие — отсутствие проекта в генплане. Решение теперь за властями и готовностью инвесторов к нестандартным решениям в городском развитии.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцам напомнили о ремонте вестибюля 1 метро «Площадь Восстания».