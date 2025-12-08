Ричмонд
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о нарушении требований двум вузам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что предостережения получили Исламский институт и Московский гуманитарно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.