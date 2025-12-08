В Омской области два дома так и не могут дождаться капремонта

Поводом для вмешательства стали жалобы жителей. Проверка показала, что собственники квартир в обоих домах выбрали способ накопления средств на капитальный ремонт через счет регионального оператора. Объекты были включены в региональную программу на 2020 — 2022 годы, однако на момент проверки ремонт так и не выполнили.