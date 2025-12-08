Ричмонд
В Омской области два дома так и не могут дождаться капремонта

Прокуратуры выявила нарушения в Калачинске.

Источник: Комсомольская правда

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области обратилась в суд с иском к Региональному фонду капитального ремонта. Ведомство требует обязать фонд выполнить работы в двух многоквартирных домах по улицам Гагарина и Ленина в Калачинске.

Поводом для вмешательства стали жалобы жителей. Проверка показала, что собственники квартир в обоих домах выбрали способ накопления средств на капитальный ремонт через счет регионального оператора. Объекты были включены в региональную программу на 2020 — 2022 годы, однако на момент проверки ремонт так и не выполнили.

После выявления нарушения прокуратура внесла представление руководству фонда. Ответных мер не последовало — тогда надзорное ведомство подало иск. Сейчас оба заявления находятся на рассмотрении суда.

Ранее мы писали, что мэрия за 3 100 рублей сдала в аренду дом-памятник в центре Омска.