В Омской области два дома так и не могут дождаться капремонта

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области обратилась в суд с иском к Региональному фонду капитального ремонта. Ведомство требует обязать фонд выполнить работы в двух многоквартирных домах по улицам Гагарина и Ленина в Калачинске.
Поводом для вмешательства стали жалобы жителей. Проверка показала, что собственники квартир в обоих домах выбрали способ накопления средств на капитальный ремонт через счет регионального оператора. Объекты были включены в региональную программу на 2020 — 2022 годы, однако на момент проверки ремонт так и не выполнили.
После выявления нарушения прокуратура внесла представление руководству фонда. Ответных мер не последовало — тогда надзорное ведомство подало иск. Сейчас оба заявления находятся на рассмотрении суда.
