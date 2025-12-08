Собянин рассказал, какие объекты украсит художественная подсветка в этом году

В этом году подсветка украсит около 100 объектов. Уже преобразились фасады 50 школ, обновленных в рамках программы «Моя школа», Живописный мост, культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, новая Царская набережная Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское». Архитектурно-художественная подсветка украсила и несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в районах Крылатское и Таганский, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большой Садовой.