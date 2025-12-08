Названа самая большая сумма взятки в Калининградской области в 2025 году

Самая большая сумма взятки в Калининградской области в 2025 году составила 10 млн рублей. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Юлия Шредер.
Всего в этом году в Калининградской области выявили 176 преступлений коррупционной направленности. Фигурантами уголовных дела стали должностные лица органов местного самоуправления, правоохранительных органов, работники таможни и адвокаты.
В судах больше полусотни дел. По данным прокуратуры, ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, превысил 177 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в 2024 году.