Захарова оценила работу гражданского общества в России

Захарова: в России удалось разбудить живую историческую память о ВОВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Стараниями гражданского общества в России удалось разбудить живую историческую память о Великой Отечественной войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать огромные слова благодарности тем, кто будил набатом в людях, в нашем народе то, что, казалось бы, уже безвозвратно утрачено, а именно — живую историческую память», — сказала она на форуме Бессмертного полка России «Память вне времени».

Дипломат отметила, что в России всегда помнили имена и даты, связанные с Великой Отечественной, но этого недостаточно.

«Это был тот самый общественный набат, который разбудил в людях истинное понимание, сопереживание тем временам. Как подвиг времен Великой Отечественной, когда зажимали во рту провода, чтобы через себя пустить ток. Представители гражданского общества, непосредственно вы, стали теми, кто пропустил через себя ток исторической памяти, чтобы он побежал дальше — от поколения к поколению», — заключила она.

