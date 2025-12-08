Сразу три вида детских пазлов из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Под запрет попала мозаика с товарным знаком Step puzzle company под названием «Найди 10 львов» серия Limited Edition (артикул 79807) для детей старше 7 лет. Производителем является ЗАО «Степ Пазл» (Подольск, Россия). При проверке выяснилось, что показатель «уровень миграции формальдегида в воздушную среду» при норме не более 0,003 миллиграмм на метр кубический оказался 0,0225.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида. Фото: danger.gskp.by.
По указанной причине под запретом оказались еще два пазла от данного производителя. Речь идет про мозаику «Вспыш и чудо-машинки» (артикул 82174) для детей старше пяти лет и «Италия Озеро Брайес» (артикул 78108) для детей старше 7 лет. Все три мозаики запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 6 декабря.
