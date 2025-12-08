В Башкирии сделают платной еще одну дорогу

На участках федеральной трассы М-12 в Башкирии и Татарстане планируют ввести плату за проезд. Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на компанию «Автодор», речь идет об обходе таких населенных пунктах как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане.