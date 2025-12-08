В Башкирии сделают платной еще одну дорогу

На участках федеральной трассы М-12 в Башкирии и Татарстане планируют ввести плату за проезд. Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на компанию «Автодор», речь идет об обходе таких населенных пунктах как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане.
По словам руководителя госкомпании Вячеслав Петушенко, дороги передадут в их ведение в ближайшее время. Перед введением платного режима движения магистрали оборудуют дополнительными средствами безопасности, такими как защитные сетки от диких животных и краевые барьерные ограждения.
Однако на всей протяженности федеральной трассы М-12 введение платы за проезд не планируется, поскольку законодательство требует наличия бесплатного маршрута-дублера. Выполнение этого условия затруднено в некоторых регионах, например, при объезде населенных пунктов в Башкирии и Нижнекамском районе Татарстана, где есть альтернативные бесплатные пути.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин открыл новое транспортное кольцо вокруг пяти башкирских сел в режиме онлайн. Эта дорога служит частью обходного маршрута на автомагистрали М-12.