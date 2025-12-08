В Прикамье с провайдера взыскали деньги за оптоволокно на чужих столбах

Весной 2025 года с оператора связи взыскали более 200 тысяч рублей за размещение оптоволокна, а также неосновательное обогащение, проценты и судебные расходы. В новом иске компания собирается взыскать ещё более 400 тысяч рублей. Иск был передан на рассмотрение в Арбитражный суд региона.