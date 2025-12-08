Ричмонд
В Прикамье с провайдера взыскали деньги за оптоволокно на чужих столбах

Владельцы хотят отсудить ещё 400 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Провайдер из Пермского края выплатил больше 200 тысяч рублей за размещение оптоволокна на чужих столбах, сообщает компания «Россети Урал».

Как рассказывает ресурсоснабжающая организация, конфликт произошёл с оператором ООО «Барда-Телеком» из-за размещения оптоволоконных линий связи. На столбах энергетиков оказались закреплены линии связи провайдера — при этом разрешения или договора на размещение владельцы проводов не имели.

Весной 2025 года с оператора связи взыскали более 200 тысяч рублей за размещение оптоволокна, а также неосновательное обогащение, проценты и судебные расходы. В новом иске компания собирается взыскать ещё более 400 тысяч рублей. Иск был передан на рассмотрение в Арбитражный суд региона.

В организации напомнили, что нелегальное размещение линий связи на ЛЭП влияет на надёжность электроснабжения: неучтённая и нелегальная нагрузка может привести к технологическим нарушениям.

«Самовольное размещение стороннего оборудования связи на энергообъектах также затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды и может стать причиной несчастных случаев», — сообщает коммунальная организация.