В Прикамье с провайдера взыскали деньги за оптоволокно на чужих столбах

Провайдер из Пермского края выплатил больше 200 тысяч рублей за размещение оптоволокна на чужих столбах, сообщает компания «Россети Урал».
Как рассказывает ресурсоснабжающая организация, конфликт произошёл с оператором ООО «Барда-Телеком» из-за размещения оптоволоконных линий связи. На столбах энергетиков оказались закреплены линии связи провайдера — при этом разрешения или договора на размещение владельцы проводов не имели.
Весной 2025 года с оператора связи взыскали более 200 тысяч рублей за размещение оптоволокна, а также неосновательное обогащение, проценты и судебные расходы. В новом иске компания собирается взыскать ещё более 400 тысяч рублей. Иск был передан на рассмотрение в Арбитражный суд региона.
В организации напомнили, что нелегальное размещение линий связи на ЛЭП влияет на надёжность электроснабжения: неучтённая и нелегальная нагрузка может привести к технологическим нарушениям.
«Самовольное размещение стороннего оборудования связи на энергообъектах также затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды и может стать причиной несчастных случаев», — сообщает коммунальная организация.