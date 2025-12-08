В Ростовской области завершили обновление путепроводов на М-4 «Дон»

По информации ведомства, работы проводились на 1084-м километре основного направления и 1062-м километре альтернативной трассы. Чтобы не блокировать движение, специалисты трудились в круглосуточном режиме на каждой стороне объектов. Мостовики и дорожники выполнили комплексный объем работ.