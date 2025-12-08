Уфимская компания задолжала сотрудникам 15 млн рублей: возбуждено уголовное дело

В Уфе из-за невыплаты заработной платы завели уголовное дело против руководства ООО «Служба технического заказчика». По данным прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, общая сумма задолженности перед 75 работниками за июль-август этого года составляет почти 15 миллионов рублей.
— При этом у организации имелись денежные средства для выплаты задолженности, которые были направлены на иные цели, — сообщает СК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Принимаются меры для полного погашения долга.
Расследование и восстановление прав сотрудников компании находятся на контроле как следственного управления, так и надзорного ведомства.
