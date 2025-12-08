Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира

Мэр отметил, что в этом году подсветка украсит порядка 100 объектов города. Уже преобразились: фасады 50 школ, обновлённых в рамках программы «Моя школа», Живописный мост, культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, новая «Царская набережная» Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское», несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в Крылатском и Таганском районах, в также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большая Садовая.