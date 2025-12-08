Ричмонд
Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира

Собянин: Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Двести девяносто пять лет назад в Москве появились первые фонари, а сегодня российская столица входит в топ-3 наиболее освещённых городов мира. По вечерам зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Больше половины из них — энергоэффективные», — написал Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в этом году подсветка украсит порядка 100 объектов города. Уже преобразились: фасады 50 школ, обновлённых в рамках программы «Моя школа», Живописный мост, культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, новая «Царская набережная» Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское», несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в Крылатском и Таганском районах, в также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большая Садовая.

«Уже в ближайшее время фасад Большой спортивной арены в “Лужниках” превратится в мультимедийное пространство благодаря уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветке. Частью композиции станет каток с различными инсталляциями. С 2011 года число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в четыре раза — сегодня порядка 2,4 тысячи зданий и сооружений создают уникальную атмосферу и комфорт на улицах», — добавил он.

