В Таганроге из-за ветра произошли отключения на 15 подстанциях

Сильный ветер обесточил подстанции и повалил деревья: В Таганроге ведутся аварийные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге сильный ветер повредил сети уличного освещения. Отключения зафиксированы на 15 подстанциях, сообщила 8 декабря глава города Светлана Камбулова.

— Ведутся аварийно-восстановительные работы, — написала в телеграм-канале Светлана Камбулова.

Также из-за порывов на разных улицах города зафиксировали падения деревьев и крупных веток.

В частности, одно дерево уже убрали на пересечении Чехова и Гоголевского. Также работы выполнили на улицах Ломоносова и Канавной. По последним данным, уборка также выполнялась на пересечении Тихона Руденко, Чехова и в переулке Гарибальди. Кроме того, для проведения работ на улице Сергея Шило подали заявку на временное отключение электричества.

Светлана Камбулова попросила всех соблюдать осторожность, а также не подходить близко к деревьям и линиям электропередачи. Напомним, все городские коммунальные службы со вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности.

