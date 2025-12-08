В Таганроге из-за ветра произошли отключения на 15 подстанциях

В Таганроге сильный ветер повредил сети уличного освещения. Отключения зафиксированы на 15 подстанциях, сообщила 8 декабря глава города Светлана Камбулова.
— Ведутся аварийно-восстановительные работы, — написала в телеграм-канале Светлана Камбулова.
Также из-за порывов на разных улицах города зафиксировали падения деревьев и крупных веток.
В частности, одно дерево уже убрали на пересечении Чехова и Гоголевского. Также работы выполнили на улицах Ломоносова и Канавной. По последним данным, уборка также выполнялась на пересечении Тихона Руденко, Чехова и в переулке Гарибальди. Кроме того, для проведения работ на улице Сергея Шило подали заявку на временное отключение электричества.
Светлана Камбулова попросила всех соблюдать осторожность, а также не подходить близко к деревьям и линиям электропередачи. Напомним, все городские коммунальные службы со вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.