Свердловский митрополит предложил устроить слежку за школьниками в классах

Уральских учителей предложили обезопасить с помощью видеофиксации нарушений учащихся. Это позволит педагогам побороть издевательства со стороны подростков. Такое мнение высказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире телеканала ОТВ.
— Полицейские носят на себе камеры и фиксируют то, что происходит. И учителей стоит защитить. Я думаю, что штрафы, которые будут выписаны первым 10−20 родителям, быстро охладят пыл неуемных детей. Взрослые будут контролировать, чтобы их дитятки в классе вели себя прилично, — объяснил митрополит.
Также по его мнению, учителя увольняются именно из-за выходок школьников-хулиганов. У педагогов нет статуса, который позволил бы защитить их права.
Напомним, что в Екатеринбурге в конце ноября 2025 года учитель физики подрался с семиклассником. Педагог школы № 52 захотел наказать мальчика, который начал сквернословить в классе.