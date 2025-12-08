Ричмонд
Свердловский митрополит предложил устроить слежку за школьниками в классах

На Урале предложили установить камеры в школах, чтобы защитить педагогов.

Источник: Комсомольская правда

Уральских учителей предложили обезопасить с помощью видеофиксации нарушений учащихся. Это позволит педагогам побороть издевательства со стороны подростков. Такое мнение высказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире телеканала ОТВ.

— Полицейские носят на себе камеры и фиксируют то, что происходит. И учителей стоит защитить. Я думаю, что штрафы, которые будут выписаны первым 10−20 родителям, быстро охладят пыл неуемных детей. Взрослые будут контролировать, чтобы их дитятки в классе вели себя прилично, — объяснил митрополит.

Также по его мнению, учителя увольняются именно из-за выходок школьников-хулиганов. У педагогов нет статуса, который позволил бы защитить их права.

Напомним, что в Екатеринбурге в конце ноября 2025 года учитель физики подрался с семиклассником. Педагог школы № 52 захотел наказать мальчика, который начал сквернословить в классе.