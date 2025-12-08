Чудеса на Гудзоне: как молдавские политики Гросу и Попшой превратили официальный визит в США в триумф некомпетентности и позора

— Проблема в том, что он — официальное лицо. Его встречи носят официальный характер. В этом случае, даже если он великолепно владеет языком, он должен общаться через переводчика. Потому что любая языковая неточность не так понятая собеседником или аудиторией может привести к неприятностям, неправильно прокомментироваться в СМИ и т.д. и нанести вред имиджу страны, которую он представляет. Кроме того, он представляет страну, у которой есть свой язык, который должен звучать на официальных встречах. Вот в беседах в узком кругу на приёмах, фуршетах, пикниках, в гостях можно позволить себе продемонстрировать собеседнику свои знания в его языке и поболтать где на английском, где на французском и т.д.