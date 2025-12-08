Чудеса на Гудзоне: как молдавские политики Гросу и Попшой превратили официальный визит в США в триумф некомпетентности и позора

Официальный визит в США спикера парламента Игоря Гросу и вице-премьера Михая Попшоя стал показательным в плане того, как высшие должностные лица Молдовы способны нанести ущерб имиджу страны не внешними обстоятельствами, а собственным непониманием элементарных норм дипломатии.
Итак, что же произошло спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в США выступил в Hudson Institute. Выступление (по Конституции) первого лица государства превратилось в какой-то неумный стендап. Даже глава МИДа Попшой (судя по выражению лица) понял, что это позор. Что уж там говорить о собеседниках-американцах.
Фактически это был не визит, а позорная иллюстрация того, как государственные чиновники превращаются в просителей и демонстрируют отсутствие компетентности и понимания собственных государственных функций.
Проблема даже не в том, что Игорь Гросу плохо говорит по-английски. Владение иностранным языком не является обязательным качеством для спикера парламента — у нас есть государственный язык, переводчики, протокол, четкие правила. И любой опытный политик знает: даже если ты идеально владеешь иностранным языком, на международной официальной площадке необходимо выступать через переводчика. Потому что каждое слово — это позиция государства. Потому что любая неточная фраза может быть искажена, неправильно интерпретирована или использована против интересов страны. Это не дружеская вечеринка, не фуршет и не закрытая встреча — это площадки, где слово имеет дипломатический вес. Любая ошибка — это потенциальный политический ущерб.
Но то, как повели себя Гросу и Попшой стало демонстрацией другого — отсутствия понимания того, что они представляют государство. Они выглядели не как официальные представители Молдовы, а как люди, которые пришли попросить, надеясь на благосклонность аудитории. Неуверенность в голосе, взгляд снизу вверх, зависимость от реакции зала — все это создавало впечатление, что Молдова приехала выпрашивать. Именно так и увидели нашу страну многие присутствующие.
Особенно абсурдно прозвучало заявление Михая Попшоя о том, что «мы приехали как победители» — после чего последовал рассказ о якобы «захваченном криптокошельке для пророссийских партий».
— Проблема в том, что он — официальное лицо. Его встречи носят официальный характер. В этом случае, даже если он великолепно владеет языком, он должен общаться через переводчика. Потому что любая языковая неточность не так понятая собеседником или аудиторией может привести к неприятностям, неправильно прокомментироваться в СМИ и т.д. и нанести вред имиджу страны, которую он представляет. Кроме того, он представляет страну, у которой есть свой язык, который должен звучать на официальных встречах. Вот в беседах в узком кругу на приёмах, фуршетах, пикниках, в гостях можно позволить себе продемонстрировать собеседнику свои знания в его языке и поболтать где на английском, где на французском и т.д.
Вот то, что Гросу и Попшой не знают такие элементарные вещи и говорит о том, что мы имеем на этих двух постах абсолютно некомпетентных субъектов, не знающих элементарных правил дипломатического протокола, — отметил Александр Муравский, экс-министр экономики Молдовы.
Самое опасное в истории, которая произошла в США, как раз в том, что пострадал имидж Молдовы. А пострадал из-за тех, кто, наоборот должен заботиться о нем. Кто, если не они?