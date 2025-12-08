В Ангарске развернули пункты временного размещения после аварии на ТЭЦ

Также он отметил, что все службы работают в режиме повышенной готовности. Напомним, 7 декабря из строя вышел один из котлов. В результате более 1,5 тысяч жилых домов остались без отопления. Также пострадали и социальные учреждения. Поэтому их перевели на дистанционный формат работы. По данным специалистов, к 10 декабря жителям уже должны вернуть тепло.