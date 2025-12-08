Ричмонд
полупрозрачная облачность
В Ангарске развернули пункты временного размещения после аварии на ТЭЦ

К 10 декабря в дома жителей уже должны вернуть тепло.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске развернули пункты временного размещения на шесть тысяч человек после аварии на ТЭЦ-9. Об этом сообщили мэр города Сергей Петров.

— Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах, — заявил глава Ангарска.

Также он отметил, что все службы работают в режиме повышенной готовности. Напомним, 7 декабря из строя вышел один из котлов. В результате более 1,5 тысяч жилых домов остались без отопления. Также пострадали и социальные учреждения. Поэтому их перевели на дистанционный формат работы. По данным специалистов, к 10 декабря жителям уже должны вернуть тепло.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что над устранением аварии на ТЭЦ-9 Ангарска трудятся 250 специалистов.