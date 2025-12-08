В Омской области прошли похороны погибшего на СВО жителя Москаленок

Узнать больше по теме

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.