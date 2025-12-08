В Омской области прошли похороны погибшего на СВО жителя Москаленок

В воскресенье, 7 декабря, в Москаленках прошли похороны погибшего бойца СВО Андрея Метхе. Он заключил армейский контракт в этом году.
Метхе служил в зоне СВО рядовым, родился он 24 ноября 1989 года в деревне Ивановке Москаленского района. Окончил местную школу, затем Омское командное училище имени капитана В. И. Евдокимова по специальности «судоводитель». Работал далее по специальности в навигациях по Иртышу, также работал на севере на вахте, уточнило районное отделение «Единой России», выпустившее некролог.
Контракт с минобороны мужчина заключил в апреле 2025 года. Погиб 4 июня, место и обстоятельства его гибели не раскрываются.
У покойного осталась дочь.
