«Из-за воздушных масс северных широт». Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов

Синоптики отмечают, что в выходные 13 и 14 декабря влияние фронтальных разделов ослабнет, осадки окажутся менее интенсивными и будут носить локальный характер. Но из-за поступления воздушных масс северных широт температурный фон понизится: если в течение суток в субботу, 13 декабря будет от −6 градусов по северо-восточной части и до +5 градусов по юго-западу, то в воскресенье, 14 декабря, ночью прогнозируется от −1 до −8 градусов. А по северо-востоку будет до −12 градусов.