Незаконное кафе у дороги снесли в Тольятти по требованию суда

За дело взялись приставы. Они дали фирме срок, чтобы снести кафе добровольно, а также предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Но кафе так и не начали сносить, и тогда с фирмы взыскали исполнительский сбор — 50 тысяч рублей. Когда и это не подействовало, директора предупредили о возможной уголовной ответственности. После этого незаконные павильоны снесли, а участку вернули первоначальный вид.