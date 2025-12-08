Ричмонд
Незаконное кафе у дороги снесли в Тольятти по требованию суда

Мэрия Тольятти обратилась в суд, чтобы снести точку общепита.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти компания когда-то арендовала участок у дороги и построила там кафе. Но срок аренды закончился, а кафе так и осталось там стоять и стало незаконным. Мэрия обратилась в суд, чтобы обязать фирмы снести объект.

«Суд принял сторону истца», — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

За дело взялись приставы. Они дали фирме срок, чтобы снести кафе добровольно, а также предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Но кафе так и не начали сносить, и тогда с фирмы взыскали исполнительский сбор — 50 тысяч рублей. Когда и это не подействовало, директора предупредили о возможной уголовной ответственности. После этого незаконные павильоны снесли, а участку вернули первоначальный вид.