759 жителей Башкирии заболели опасной инфекцией: более полусотни человек заразились за последние 24 часа

55 жителей Башкирии за сутки заболели коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучил министр здравоохранения республики Айратом Рахматуллиным на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления регионом.

По словам главы ведомства, в настоящее время в инфекционных госпиталях находятся 95 пациентов. За минувшие сутки в стационары было госпитализировано 16 человек.

Амбулаторно получают лечение 664 человека, из них 39 поступили в течение текущих суток. Таким образом, общее число пациентов, находящихся на лечении, составляет 759 человек.

В инфекционных госпиталях региона развернуто 105 коек для больных COVID-19. Свободный коечный фонд на данный момент составляет более 9%.

