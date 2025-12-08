В Воронеже скончался легендарный авиастроитель Анатолий Супонецкий

Супонецкий с 1985 года возглавлял седьмой цех, откуда новые машины под «Прощание славянки» торжественно провожали на летные испытания всем заводом. А когда ушел с руководящего поста, стал помощником начальника, передавая бесценный опыт и вдохновляя коллектив, где его знали все — от простых рабочих до директоров. Он не боялся быть ярким, в том числе внешне, и умел в остроумной и емкой форме высказать то, что другие не могли или не решались сформулировать. На предприятии с уважением вспоминают его мудрые резюме на диспетчерских часах.