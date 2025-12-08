В Воронеже скончался легендарный авиастроитель Анатолий Супонецкий

При участии Анатолия Исааковича в Воронеже осваивали выпуск первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 и широкофюзеляжных Ил-86, делали «президентские» Ил-96, выстраивали важное для сохранения предприятия партнерство в работе над российско-украинским Ан-148. В последнее десятилетие его работа была связана с отечественным «грузовиком» Ил-112 В.
Супонецкий с 1985 года возглавлял седьмой цех, откуда новые машины под «Прощание славянки» торжественно провожали на летные испытания всем заводом. А когда ушел с руководящего поста, стал помощником начальника, передавая бесценный опыт и вдохновляя коллектив, где его знали все — от простых рабочих до директоров. Он не боялся быть ярким, в том числе внешне, и умел в остроумной и емкой форме высказать то, что другие не могли или не решались сформулировать. На предприятии с уважением вспоминают его мудрые резюме на диспетчерских часах.
«Анатолий Исаакович олицетворял огромную эпоху истории нашего завода, оставил добрый след в сердцах тысяч коллег — от рядовых рабочих до великих авиаконструкторов… О Супонецком знает каждый сотрудник, о нем будут рассказывать новым поколениям самолетостроителей как о легендарной личности, внесшей огромный вклад в сохранение и развитие авиастроения на воронежской земле», — отметили в филиале ПАО «Ил» — ВАСО.
Супонецкий родился в Комсомольске-на-Амуре, где его отец работал на местном авиазаводе. Там же начинал осваивать рабочую профессию — в техникуме и на предприятии токарем. Потом перевелся в Воронеж и в 1961 году поступил учеником слесаря на местный авиазавод. Вспоминал, что в то время к отделу кадров выстраивались очереди. С перерывом на срочную службу в армии Анатолий Исаакович прошел все ступеньки карьерной лестницы. Был мастером, когда предприятие строило первый серийный Ту-144. Окончив политехнический институт, стал начальником участка, руководителем агрегатно-сборочного производства, а затем и окончательной сборки.
«Я пришел на завод, когда запускали ракетоносец Ту-128 и серийный грузовой десантный Ан-12. Потом пошли другие самолеты. Ту-144 для меня вообще песня: новые на тот момент технологические процессы, инструмент, оборудование, очень мощные и сильные конструкторы, заново обученный коллектив. Мы перешли на совсем другую систему работы: когда стыковали первый Ту-144, у меня были стремянки, которые подкатывались к самолету на воздушных подушках! (Всего в Воронеже выпустили 16 сверхзвуковых лайнеров. — Прим. “РГ”) Затем был первый широкофюзеляжный Ил-86, всего их мы сделали 103 штуки. За ним — Ил-96», — рассказывал Анатолий Исаакович, получая в 2022-м медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ему присвоили звание почетного гражданина Левобережного района Воронежа, вручили медаль «Ильюшин Сергей Владимирович» — высшую награду ПАО «Авиационный комплекс имени С. Ильюшина», почетную «Благодарность от земли воронежской». Но трудился он, конечно, не ради регалий и аплодисментов. «Нужно уважать свою страну и свою работу. Я горд, что не просто так прожил жизнь — строил самолеты», — признавался ветеран.