Прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Органы прокуратуры Могилевской области вместе со специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии проверили организацию питания в школах региона. В момент проведения проверки были обнаружены нарушения. Самыми распространенными оказались несоответствие фактического меню примерным двухнедельным рационам в части выхода блюд и их ассортимента, несоблюдение в пищеблоках санитарно-эпидемического режима.
Среди нарушений в прокуратуре назвали использование деформированного кухонного инвентаря, посуды со сколами, а также необеспечение производственного контроля. В ведомстве обратили внимание, что учреждениями образования не всегда принимаются своевременные решения по ремонту технологического и холодильного оборудования.
«В одном из учреждений образования города Бобруйска установлены факты хранения перловой крупы с истекшим сроком годности, а также овощей с гнилостными изменениями и признаками перезаморозки», — привели подробности в прокуратуре.
Прокуратура обнаружила гнилые овощи в одной из школ Беларуси во время проверки. Фото: prokuratura.gov.by.
И уточнили, что продукция была утилизирована. По фактах обнаруженных нарушений были приняты меры.
Ранее мы писали, что белорусские школьники выбрасывали до 80% салатов из этих трех овощей и бобовых культур.
Тем временем шведский стол опробовали в белорусской школе вскоре после критики президента Беларуси Александра Лукашенко системы питания детей.
Кстати, министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.