Прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси

Среди нарушений в прокуратуре назвали использование деформированного кухонного инвентаря, посуды со сколами, а также необеспечение производственного контроля. В ведомстве обратили внимание, что учреждениями образования не всегда принимаются своевременные решения по ремонту технологического и холодильного оборудования.