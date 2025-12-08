Ричмонд
Прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси

Прокуратура обнаружила гнилые овощи в одной из школ Беларуси во время проверки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

Органы прокуратуры Могилевской области вместе со специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии проверили организацию питания в школах региона. В момент проведения проверки были обнаружены нарушения. Самыми распространенными оказались несоответствие фактического меню примерным двухнедельным рационам в части выхода блюд и их ассортимента, несоблюдение в пищеблоках санитарно-эпидемического режима.

Среди нарушений в прокуратуре назвали использование деформированного кухонного инвентаря, посуды со сколами, а также необеспечение производственного контроля. В ведомстве обратили внимание, что учреждениями образования не всегда принимаются своевременные решения по ремонту технологического и холодильного оборудования.

«В одном из учреждений образования города Бобруйска установлены факты хранения перловой крупы с истекшим сроком годности, а также овощей с гнилостными изменениями и признаками перезаморозки», — привели подробности в прокуратуре.

Прокуратура обнаружила гнилые овощи в одной из школ Беларуси во время проверки. Фото: prokuratura.gov.by.

И уточнили, что продукция была утилизирована. По фактах обнаруженных нарушений были приняты меры.

Ранее мы писали, что белорусские школьники выбрасывали до 80% салатов из этих трех овощей и бобовых культур.

Тем временем шведский стол опробовали в белорусской школе вскоре после критики президента Беларуси Александра Лукашенко системы питания детей.

Кстати, министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.

