Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский облкомветеринарии возглавил новый руководитель

Прежде Алексей Солонин возглавлял Ольховский район.

Источник: администрация Ольховского района

Новый руководитель возглавил комитет ветеринарии Волгоградской области. На эту должность назначен 49-летний Алексей Солонин.

Прежде Алексей Васильевич возглавлял Ольховский район. 5 декабря он сообщил его жителем, что оставляет свою должность в связи с переходом на другую работу, однако не уточнил тогда, на какую именно.

Уходя, экс-глава выразил благодарность своим коллегам, поблагодарив их за преданность делу и профессионализм. А также произнес слова признательности активным местным жителям, волонтерам и предпринимателям, которые участвовали в развитии территории.

Алексей Солонин — кандидат сельскохозяйственных наук, сообщает пресс-служба администрации региона. Однако образование у него техническое — в 2002 году он окончил ВолгГТУ. Ольховский район возглавлял с 2018 года, а прежде работал инженером по маркетингу и занимал различные должности в органах исполнительной власти региона.

Ранее стало известно, что региональный комитета по делам национальностей и казачества возглавил Алексей Мельниченко.