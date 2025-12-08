Волгоградский облкомветеринарии возглавил новый руководитель

Новый руководитель возглавил комитет ветеринарии Волгоградской области. На эту должность назначен 49-летний Алексей Солонин.
Прежде Алексей Васильевич возглавлял Ольховский район. 5 декабря он сообщил его жителем, что оставляет свою должность в связи с переходом на другую работу, однако не уточнил тогда, на какую именно.
Уходя, экс-глава выразил благодарность своим коллегам, поблагодарив их за преданность делу и профессионализм. А также произнес слова признательности активным местным жителям, волонтерам и предпринимателям, которые участвовали в развитии территории.
Алексей Солонин — кандидат сельскохозяйственных наук, сообщает пресс-служба администрации региона. Однако образование у него техническое — в 2002 году он окончил ВолгГТУ. Ольховский район возглавлял с 2018 года, а прежде работал инженером по маркетингу и занимал различные должности в органах исполнительной власти региона.
Ранее стало известно, что региональный комитета по делам национальностей и казачества возглавил Алексей Мельниченко.