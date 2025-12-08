В Омске с 15 декабря откроются 74 елочных базара

В Омске в преддверии Нового года заработают 74 официальных елочных базара. Часть из них организована по инициативе администраций округов, остальные расположены на территориях торговых предприятий — магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Все точки находятся в местах с высокой проходимостью и размещены в соответствии с утвержденными схемами. Сегодня списком утвержденных адресов поделились в администрации Омска.