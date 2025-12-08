В Омске с 15 декабря откроются 74 елочных базара

В Омске в преддверии Нового года заработают 74 официальных елочных базара. Часть из них организована по инициативе администраций округов, остальные расположены на территориях торговых предприятий — магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Все точки находятся в местах с высокой проходимостью и размещены в соответствии с утвержденными схемами. Сегодня списком утвержденных адресов поделились в администрации Омска.
Хотя предприниматели получили разрешения на торговлю с 1 декабря, массовые продажи хвойных деревьев, гирлянд из веток и лапника начнутся традиционно — с середины декабря, когда спрос на новогодние елки значительно возрастает. Цены на деревья продавцы устанавливают самостоятельно.
Фото: пресс-служба администрации Омска Фото: пресс-служба администрации Омска.
Городские власти напоминают: незаконная торговля ёлками карается штрафами. Для граждан они составляют от 1 000 до 2 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются: до 5 000 рублей для физических и до 100 000 рублей для юридических лиц.
