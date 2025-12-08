Ричмонд
СМИ: Катар не будет восстанавливать то, что в Газе разрушил Израиль

Премьер-министр Катара Мохаммед ибн Абдулрахман аль-Тани в воскресенье заявил, что Катар не будет оплачивать расходы по восстановлению Газы, несмотря на слухи о том, что его страну назначили «главным спонсором» реконструкции, пишут региональные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы не из тех, кто собирается выписывать чек на восстановление того, что разрушили другие. Израиль сравнял с землей территорию Газы», — сказал аль-Тани в интервью на ежегодной дипломатической конференции «Форум в Дохе». Катарский премьер также заявил о двойных стандартах, когда речь касается восстановления Газы и Украины, сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.

Когда речь заходит о конфликте на Украине, мы слышим, что Россия должна финансировать все восстановительные работы, а российские активы будут изъяты, чтобы оплатить восстановление Украины. Но когда речь идет об Израиле… и о его ответственности за восстановление разрушенного, вам говорят «нет». Очень ироничные двойные стандарты.

Мохаммед ибн Абдулрахман аль-Тани
премьер-министр Катара

Он указал, что Катар ограничит свое финансирование гуманитарной помощью, продолжит поддерживать палестинский народ и сделает все возможное, чтобы облегчить его страдания. «Наши выплаты пойдут на помощь палестинскому народу только в том случае, если мы увидим, что поступающей к ним помощи недостаточно», — заявил шейх, не вдаваясь в подробности.

Позже представитель правительства Катара пояснил, что Доха выступает против самостоятельного финансирования реконструкции Газы, пишет израильское онлайн-издание Times of Israel. Он отметил, что Катар готов финансировать такие проекты, если он будет делать это с другими странами.

Если Катар решит не поддерживать проекты реконструкции в Газе, неясно, кто вообще захочет это сделать, подчеркивает издание.

Доха выдвигает меньше условий для своей поддержки, чем другие богатые страны Персидского залива, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, которые отказываются предоставлять средства без четкого соглашения о создании Государства Палестина, напоминает TOI. В ноябре представители ООН подсчитали, что восстановление Газы, где были повреждены или разрушены около 75% зданий, обойдется примерно в 70 млрд долларов.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше