СМИ: Катар не будет восстанавливать то, что в Газе разрушил Израиль

«Мы не из тех, кто собирается выписывать чек на восстановление того, что разрушили другие. Израиль сравнял с землей территорию Газы», — сказал аль-Тани в интервью на ежегодной дипломатической конференции «Форум в Дохе». Катарский премьер также заявил о двойных стандартах, когда речь касается восстановления Газы и Украины, сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.
Когда речь заходит о конфликте на Украине, мы слышим, что Россия должна финансировать все восстановительные работы, а российские активы будут изъяты, чтобы оплатить восстановление Украины. Но когда речь идет об Израиле… и о его ответственности за восстановление разрушенного, вам говорят «нет». Очень ироничные двойные стандарты.
Он указал, что Катар ограничит свое финансирование гуманитарной помощью, продолжит поддерживать палестинский народ и сделает все возможное, чтобы облегчить его страдания. «Наши выплаты пойдут на помощь палестинскому народу только в том случае, если мы увидим, что поступающей к ним помощи недостаточно», — заявил шейх, не вдаваясь в подробности.
Позже представитель правительства Катара пояснил, что Доха выступает против самостоятельного финансирования реконструкции Газы, пишет израильское онлайн-издание Times of Israel. Он отметил, что Катар готов финансировать такие проекты, если он будет делать это с другими странами.
Доха выдвигает меньше условий для своей поддержки, чем другие богатые страны Персидского залива, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, которые отказываются предоставлять средства без четкого соглашения о создании Государства Палестина, напоминает TOI. В ноябре представители ООН подсчитали, что восстановление Газы, где были повреждены или разрушены около 75% зданий, обойдется примерно в 70 млрд долларов.