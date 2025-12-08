Омский НПЗ формирует кадровый резерв на базовой кафедре «Газпром нефти»

Омский нефтеперерабатывающий завод продолжает системную подготовку кадрового резерва. В этом году с 33 первокурсниками ОмГТУ заключены целевые договоры. Будущие специалисты будут обучаться на базовой кафедре «Газпром нефти» по двум ключевым направлениям, связанным с химической технологией и промышленным оборудованием.
«Базовая кафедра дает студентам комплексную подготовку. Они изучают не только теорию, много времени отведено отработке практических навыков для работы на современном производстве. Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству с ОНПЗ и “Газпром нефтью” наши студенты проходят стажировки на самом технологичном заводе России. Это позволяет выпускникам базовой кафедры без труда переходить от учебы к работе и строить успешную карьеру на Омском НПЗ»", — сказал ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.
Выпускники программы получат профессии химиков-технологов и инженеров-механиков, обслуживающих высокотехнологичное оборудование. По окончании вуза они начнут работать на современных установках Омского НПЗ. Предприятие является частью «Газпром нефти», которая в 2025 году стала лучшим работодателем в промышленности и ТЭК по версии РБК. Высокий уровень задает системный подход к развитию персонала.
«Для ОНПЗ подготовка кадров — это стратегическая инвестиция. Мы ведем ребят со школьной скамьи по программе “Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ”. Лучшие выпускники приходят на базовую кафедру ОмГТУ, чтобы потом стать частью нашего коллектива уже в качестве высококлассных инженеров», — прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Проект «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» охватывает более 2000 школьников ежегодно. В рамках программы проходят профориентационные тренинги, научные конференции, факультативы по химии и физике, выездные сессии в формате летнего лагеря, олимпиады, кейс-чемпионаты и виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти».