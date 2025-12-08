Омский НПЗ формирует кадровый резерв на базовой кафедре «Газпром нефти»

«Базовая кафедра дает студентам комплексную подготовку. Они изучают не только теорию, много времени отведено отработке практических навыков для работы на современном производстве. Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству с ОНПЗ и “Газпром нефтью” наши студенты проходят стажировки на самом технологичном заводе России. Это позволяет выпускникам базовой кафедры без труда переходить от учебы к работе и строить успешную карьеру на Омском НПЗ»", — сказал ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.