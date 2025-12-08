Челябинский космонавт впервые в истории МКС снял флотилию кораблей

Челябинский космонавт Олег Платонов впервые в истории МКС снял видео превращения станции в орбитальный порт. Об этом автор сообщил в своём Телеграм-канале.
На кадрах сразу несколько кораблей: «Союз МС-27», «Союз МС-28», грузовые «Прогресс», «Сигнус», японский HTV и грузовой Dragon. А за кадром — ещё один «Прогресс» и пилотируемый Crew Dragon.
Как пояснил Платонов, «Союз МС-27» пристыковался к узловому модулю УМ («Причал»), «Союз МС-28» — к модулю МИМ-1 («Рассвет»), грузовые «Прогрессы» — один к служебному модулю, второй — к модулю МИМ-2 («Поиск» с другой стороны), Dragon и HTV — к портам модуля Harmony, а Cygnus — к модулю Node-1 (Unity).
«Смотришь в иллюминатор — и вокруг целая орбитальная флотилия, тихо парящая над Землёй. Так выглядит международное сотрудничество, собранное в одном кадре», — отметил Олег Платонов.
Ранее уроженец Челябинска делился необычным селфи на фоне МКС и фото выхода в открытый космос.