Челябинский космонавт впервые в истории МКС снял флотилию кораблей

Как пояснил Платонов, «Союз МС-27» пристыковался к узловому модулю УМ («Причал»), «Союз МС-28» — к модулю МИМ-1 («Рассвет»), грузовые «Прогрессы» — один к служебному модулю, второй — к модулю МИМ-2 («Поиск» с другой стороны), Dragon и HTV — к портам модуля Harmony, а Cygnus — к модулю Node-1 (Unity).