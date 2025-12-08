Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщил МИД России. Там указали, что Мацегора внес «существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».
Он работал на этой должности с 2014 года. До этого с сентября 2011 года работал в центральном аппарате МИДа заместителем директора первого департамента Азии.
Мацегора родился в 1955 году. Его дипломатическая карьера во многом связана с Северной Кореей. Сразу после окончания МГИМО в 1978 году он работал в советском торгпредстве в КНДР, позже занимался другими совместными советско-северокорейскими проектами. В 2006—2011 годах — советник-посланник посольства России в КНДР.
Владел корейским и английским языками. С 2011 года имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
В феврале 2024 года президент Владимир Путин наградил посла орденом Александра Невского.
Летом прошлого года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что военно-техническое сотрудничество двух стран развивается в соответствии с международными обязательствами и направлено на взаимное укрепление безопасности стран.