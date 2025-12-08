Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Летом прошлого года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что военно-техническое сотрудничество двух стран развивается в соответствии с международными обязательствами и направлено на взаимное укрепление безопасности стран.