«Белавиа» начнет летать на два популярных курорта Таиланда с января 2026 года. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец. Подробности пишет БелТА.
— Начинаем полеты в новую для нас страну, 17-ю по счету. Таиланд — очень ожидаемое направление. Большое количество белорусов здесь уже побывали без помощи «Белавиа», еще большее количество хотят там отдохнуть, — сообщил Чергинец.
Гендиректор обратил внимание, что загрузка первых рейсов крайне высокая. И добавил, что большим спросом пользуется Пхукет. На данный момент речь идет про чартерные рейсы, однако обсуждается вопрос перехода к регулярным рейсам.
Напомним, что прямые рейсы из Минска в Паттайю стартуют с 8 января, а на Пхукет — с 11 января.
Ранее МИД сказал про новые безвизовые страны для белорусов.
Тем временем «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026.
А еще виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси.