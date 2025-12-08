«Белавиа» начнет летать на два популярных курорта Таиланда с января 2026

— Начинаем полеты в новую для нас страну, 17-ю по счету. Таиланд — очень ожидаемое направление. Большое количество белорусов здесь уже побывали без помощи «Белавиа», еще большее количество хотят там отдохнуть, — сообщил Чергинец.