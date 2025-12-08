Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белавиа» начнет летать на два популярных курорта Таиланда с января 2026

«Белавиа» запускает рейсы из Минска в Таиланд с января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» начнет летать на два популярных курорта Таиланда с января 2026 года. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец. Подробности пишет БелТА.

— Начинаем полеты в новую для нас страну, 17-ю по счету. Таиланд — очень ожидаемое направление. Большое количество белорусов здесь уже побывали без помощи «Белавиа», еще большее количество хотят там отдохнуть, — сообщил Чергинец.

Гендиректор обратил внимание, что загрузка первых рейсов крайне высокая. И добавил, что большим спросом пользуется Пхукет. На данный момент речь идет про чартерные рейсы, однако обсуждается вопрос перехода к регулярным рейсам.

Напомним, что прямые рейсы из Минска в Паттайю стартуют с 8 января, а на Пхукет — с 11 января.

Ранее МИД сказал про новые безвизовые страны для белорусов.

Тем временем «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026.

А еще виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси.