Эксперт объяснила, чем вредны горелые корочки хлеба

Нутрициолог Гусакова: пригоревшие корочки хлеба содержат канцерогены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Корочки хлеба, которые пригорели при термической обработке, содержат вредные химические вещества. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Если постоянно есть такое хлеб, то может увеличиться риск развития диабета, а также негативно сказаться на здоровье сердца.

— Пригорание углеводов, таких как сахара, приводит к образованию химической реакции — акриламида в больших количествах, — объяснила специалист.

Если меньше употреблять горелые хлебные корочки, то можно прожить дольше и замедлить процесс старения. Дело в том, что слишком много таких веществ в организме вызывают диабет, проблемы с сердцем и другие хронические заболевания.

