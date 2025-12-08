Эксперт объяснила, чем вредны горелые корочки хлеба

Корочки хлеба, которые пригорели при термической обработке, содержат вредные химические вещества. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Если постоянно есть такое хлеб, то может увеличиться риск развития диабета, а также негативно сказаться на здоровье сердца.
— Пригорание углеводов, таких как сахара, приводит к образованию химической реакции — акриламида в больших количествах, — объяснила специалист.
Если меньше употреблять горелые хлебные корочки, то можно прожить дольше и замедлить процесс старения. Дело в том, что слишком много таких веществ в организме вызывают диабет, проблемы с сердцем и другие хронические заболевания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мармеладки с энергетиком могут вызывать тахикардию.