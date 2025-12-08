В Башкирии увеличат стоянку электрички на станции Амзя

В Башкирии с 15 декабря изменяется расписание пригородного поезда № 6403/6404 Нефтекамск — Янаул. Как пояснили в минтрансе РБ, суть изменения в том, что до восьми минут увеличивается стоянка на станции Амзя. Об этом попросили пассажиры, чтобы успевать пересесть на пригородный поезд Янаул — Ижевск. Для этого перенесли старт маршрута.