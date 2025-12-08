Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии увеличат стоянку электрички на станции Амзя

Об этом попросили пассажиры.

Источник: пресс-служба / минтранс РБ

В Башкирии с 15 декабря изменяется расписание пригородного поезда № 6403/6404 Нефтекамск — Янаул. Как пояснили в минтрансе РБ, суть изменения в том, что до восьми минут увеличивается стоянка на станции Амзя. Об этом попросили пассажиры, чтобы успевать пересесть на пригородный поезд Янаул — Ижевск. Для этого перенесли старт маршрута.

Итак, отправление из Нефтекамска — на 6 мин. раньше, в 4.43,

Амзя — 5.15 — 5.23,

и далее по расписанию.

Ранее сообщали, что пригородные перевозки перешли на зимнее расписание.