В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Гололедицу, налипание мокрого снега в отдельных территориях, а также туман прогнозируют уже с вечера 8 декабря и в ночь на 9 декабря. В целом же подобный прогноз актуален на ближайшие несколько дней. В частности, скользко на дорогах в утренние и ночные часы будет примерно до 11 декабря, а плохая видимость на дорогах из-за туманной завесы возможна в период до 10 декабря.