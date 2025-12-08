В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

В Ростовской области из-за гололедицы и тумана вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.
Гололедицу, налипание мокрого снега в отдельных территориях, а также туман прогнозируют уже с вечера 8 декабря и в ночь на 9 декабря. В целом же подобный прогноз актуален на ближайшие несколько дней. В частности, скользко на дорогах в утренние и ночные часы будет примерно до 11 декабря, а плохая видимость на дорогах из-за туманной завесы возможна в период до 10 декабря.
Водителям и пешеходам нужно быть осторожными в такую погоду. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
