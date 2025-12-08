В Лермонтово открыли временный мост на месте смытого рекой Шапсухо

В селе Лермонтово открыли временный пешеходный мост через реку Шапсухо. Новая переправа длиной 88 метров и шириной 2,2 метра восстановила пешеходное сообщение между берегами, утраченное после паводка в августе 2025 года, когда прежний мост оказался в аварийном состоянии и был смыт.
Мост установлен на свайных опорах и изготовлен из металлических конструкций с учетом всех строительных норм. По словам заместителя губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна, объект возведён с запасом прочности, обеспечивающим устойчивость к паводкам и сильным ливням.
«Мост полностью готов, выполнено благоустройство подходов к нему. Он временный, но стоит на свайных опорах. Изготовлен из надежных металлоконструкций с учетом всех строительных норм и требований, с запасом прочности от паводков и залповых ливней», — прокомментировал Пергун.
Строительство временной переправы заняло чуть меньше месяца. Рядом с новым объектом продолжит действовать временная лодочная переправа, которая перевозила местных жителей до ввода моста в эксплуатацию. Для автомобилистов сохраняются альтернативные маршруты — через территорию спортивно оздоровительного лагеря «Сеченовец» и базу отдыха «Колос».
По планам властей, капитальный автомобильно пешеходный мост по улице Ленина должен быть построен и открыт к 2027 году.