Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО

«У нас сейчас идет подготовка к прямой линии президента РФ, и тут очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП на трассе, там были маленькие дети, были разбиты авто, и все это случилось по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО», — сказала Лазарева, выступая на круглом столе по применению дорожных камер для контроля полиса ОСАГО.