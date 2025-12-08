В Башкирии пещеру назвали именем паука из «Гарри Поттера»

Новую пещеру обнаружили в национальном парке «Башкирия». Ей дали название Логово Арагога. Именно так в звали персонажа-паука в книгах о Гарри Поттере.
Как сообщили в нацпарке «Башкирия», к изучению новой пещеры в Кутукском урочище приступили спелеологи из республики и Оренбурга. Вход в пещеру обнаружили еще два года назад. Но попытки войти в нее были безуспешными. Тогда путь преградил вертикальный колодец глубиной в 15 м.
«Сейчас же удалось пройти его и выйти к новому 10-метровому колодцу с водопадом. Топосъемка предварительно показала около 150 м длины и 60 м глубины, но это только начало. Есть вероятность, что новая пещера соединяется с большой подземной системой, где протекает река, питающаяся водой междуречья Белой и Нугуша», — пояснили в нацпарке.