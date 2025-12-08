В Башкирии пещеру назвали именем паука из «Гарри Поттера»

Как сообщили в нацпарке «Башкирия», к изучению новой пещеры в Кутукском урочище приступили спелеологи из республики и Оренбурга. Вход в пещеру обнаружили еще два года назад. Но попытки войти в нее были безуспешными. Тогда путь преградил вертикальный колодец глубиной в 15 м.