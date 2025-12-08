На Кубани обновили дорогу между станицами Отрадной и Подгорной Синюхой

В Отрадненском районе завершили обновление крупного дорожного участка, входящего в состав трассы «ст-ца Отрадная — ст-ца Подгорная Синюха». Ремонт протяженностью свыше 13 километров выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.