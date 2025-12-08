На Кубани обновили дорогу между станицами Отрадной и Подгорной Синюхой

В Отрадненском районе завершили обновление крупного дорожного участка, входящего в состав трассы «ст-ца Отрадная — ст-ца Подгорная Синюха». Ремонт протяженностью свыше 13 километров выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
По данным ведомства, подрядчики провели полный комплекс работ: устранили просадки, выровняли колейность, ликвидировали локальные разрушения покрытия. На трассе уложен выравнивающий слой и новое покрытие из ЩМА-16, обновлены водопропускные трубы, установлены современные остановочные павильоны и барьерное ограждение.
Также на участке нанесли новую дорожную разметку, укрепили обочины, смонтировали дорожные знаки и сигнальные столбики, привели в порядок откосы.
«На участке длиной более 13 километров выполнен полный комплекс работ, позволивший привести дорогу в нормативное состояние. Обновлено покрытие, усилена безопасность, восстановлена дорожная инфраструктура», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
