Восемь жителей Башкирии взяли и исчезли: спустя время их всех нашли мертвыми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» подвел итоги ноября. За прошедший месяц волонтёры получили 78 заявок о пропавших людях.
Как сообщают активисты, 59 человек удалось найти живыми. К сожалению, в ходе поисков были обнаружены тела восьмерых пропавших. Шестеро человек до сих пор не найдены, их розыск продолжается.
Добровольцы используют все доступные методы для поиска оставшихся пропавшими: распространяют ориентировки в социальных сетях и СМИ, проверяют поступающие свидетельства и выезжают на прочесы местности.
Поисковый отряд напоминает, что оперативное обращение значительно увеличивает шансы на благополучный исход. Если близкий человек перестал выходить на связь, рекомендуется незамедлительно звонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
