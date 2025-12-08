Ричмонд
Сильный снегопад и гололед накроют почти весь Казахстан

В Казахстане в предстоящий вторник, 9 декабря 2025 года, ожидается непогода — сильные осадки, метель, гололед, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +2° 6 м/с 93% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно из прогноза, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет»:

«На большей части Казахстана с ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидается снег, на севере, востоке страны — сильный снег, на юге, юго-востоке страны — осадки, в горных районах прогнозируются сильные осадки (дождь, снег)».

Также, согласно прогнозу, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.