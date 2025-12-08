Сильный снегопад и гололед накроют почти весь Казахстан

Об этом стало известно из прогноза, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет»:
«На большей части Казахстана с ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидается снег, на севере, востоке страны — сильный снег, на юге, юго-востоке страны — осадки, в горных районах прогнозируются сильные осадки (дождь, снег)».
Также, согласно прогнозу, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.