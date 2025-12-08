Ричмонд
Красноярцам напомнили, при какой температуре дети могут не ходить в школу

Сейчас школы работают в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

В мэрии Красноярска напомнили, при какой температуре дети могут остаться дома и не ходить в школу.

Так, учащиеся 1−4 классов могут остаться дома при температуре на улице −32 градуса, а ученики 5−11 классов могут не приходить в школу, если за окном −35 и ниже.

Если дует сильный ветер, то родители вправе решить, отправлять ребенка в школу или нет, даже при −31… −33 градуса. В настоящее время школы города работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что рабочая неделя в Красноярске начнется с 30-градусных морозов.