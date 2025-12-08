В Беларуси санэпидслужба нашла плесень в популярном чае. Подробности обнародовали в пресс-службе санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
В декабре 2025 года Госсанадзор области нашел в обращении партию продукции, в которой содержание плесени превышало допустимый уровень. Речь идет про чай черный байховый с ароматом барбариса и растительными компонентами «Гринфилд Барбери Гарден» в пакетиках. Производителем данного чая является ООО «Орими» (Россия).
Популярный чай с плесенью обнаружили в продаже в Беларуси. Фото: телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — отметили в сообщении.
Тем временем сразу три вида детских пазлов из России попали под запрет продаж в Беларуси.
Ранее прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси.
Вместе с тем ЖКХ сказало об изменениях срока капремонта жилых домов в Беларуси.