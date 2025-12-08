В Беларуси санэпидслужба нашла плесень в популярном чае

В декабре 2025 года Госсанадзор области нашел в обращении партию продукции, в которой содержание плесени превышало допустимый уровень. Речь идет про чай черный байховый с ароматом барбариса и растительными компонентами «Гринфилд Барбери Гарден» в пакетиках. Производителем данного чая является ООО «Орими» (Россия).