В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц.

Источник: РИА "Новости"

Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. «Сборные» сосны дороже — от 2000 за метр.

«Цена за самую маленькую сосну составляет 1500 рублей. Это метровые деревья. Но есть и немного меньше метра. Но цена остается такой же. Там разница небольшая — 10−15 сантиметров», — делится продавец.

По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно и смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев — 6000−7000 тысяч рублей.

Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц — Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.

«Несмотря на то, что сосны родом из Сибири, хранятся в тепле они достаточно долго. Достоят до конца новогодних праздников», — заверил продавец.

Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну.

Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.

В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их цена стартовала от 1500 рублей.