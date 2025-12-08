Глэмпинг на берегу Иртыша под Омском выставлен на продажу за 8 млн рублей

В селе Новотроицкое под Омском продается действующий глэмпинг-отель, расположенный на берегу Иртыша. Владелец оценил объект в 7,99 миллиона рублей.
Комплекс, запущенный в эксплуатацию в 2023 году, включает семь геокупольных шатров, баню и купель. По данным из объявления, ежедневная чистая прибыль составляет не менее 20 тысяч рублей.
«Объект полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями и готов к приему гостей, — указано в описании. — Требуется лишь финальное благоустройство территории для повышения привлекательности».
Покупателю достанется готовый к работе туристический бизнес в живописном месте на берегу реки.
