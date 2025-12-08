Ричмонд
Нацбанк: белорусы за три месяца потеряли 188 000 рублей, оформляя визы и покупая горящие туры

Белорусы за три месяца потеряли 188 000 рублей, оформляя визы и горящие туры.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы за три месяца потеряли 188 000 рублей, оформляя визы и горящие туры. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.

«Автоматизированной системой Нацбанка с 1 сентября зафиксирован 191 случай мошенничества при оформлении виз или покупке горящих туров. Общая сумма ущерба — 188 тысяч рублей», — отметили в финансовом учреждении.

В Нацбанке раскрыли, в чем состоит мошенническая схема. Так, в соцсетях аферисты публикую заманчивые предложения, касающиеся оформления виз или же продажи горящих туров за границу. Под видом агента или менеджера с белорусами связываются злоумышленники, которые под разными предлогами начинают убеждать внести предоплату. К примеру, оплатить визовый сбор, билеты, страховку и так далее. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а белорусы остаются без визы или путевки.

Ранее Нацбанк сказал белорусам, на какой карте нельзя хранить значительную сумму денег.

Тем временем МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.

Кроме того, «Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга.