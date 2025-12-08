Ричмонд
«Победа» с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров

Авиакомпания «Победа» с 15 декабря запустит услугу «Увеличенная ручная кладь».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» с 15 декабря запустит услугу «Увеличенная ручная кладь», которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной клади, сообщил авиаперевозчик.

«С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55×40x25 см без ограничения по весу», — говорится в сообщении «Победы».

Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место.

Авиакомпания «Победа» — российский лоукостер, входит в группу «Аэрофлот». Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.