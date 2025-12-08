Еще один котлоагрегат запущен на ТЭЦ-9 в Ангарске

IrkutskMedia, 8 декабря. Сотрудники ТЭЦ-9 запустили ещё один котлоагрегат на станции. В течение нескольких часов он наберет необходимую нагрузку, что позволит увеличить нагрев воды в системе теплоснабжения города до 85−89°С.
Как сообщили в пресс-службе Байкальской энергетической компании, работы выполняют 250 человек, в том числе специалисты, направленные из других городов области. Сотрудники делают все возможное для скорейшего разрешения ситуации.
В настоящее время температура воды, подаваемой на нужды отопления, составляет 76 . Сейчас ведется подготовка к запуску третьего котла. Работы ведутся непрерывно, в том числе ночью.
Ранее агентство сообщало, что 7 декабря стало известно об аварии на ТЭЦ-9, которая отапливает дома и социальные объекты в Ангарске. В связи с этим температура в зданиях оказалась понижена. Местные власти ввели режим повышенной готовности. В настоящее время ведется работа над устранением аварии. Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности.