Еще один котлоагрегат запущен на ТЭЦ-9 в Ангарске

Ранее агентство сообщало, что 7 декабря стало известно об аварии на ТЭЦ-9, которая отапливает дома и социальные объекты в Ангарске. В связи с этим температура в зданиях оказалась понижена. Местные власти ввели режим повышенной готовности. В настоящее время ведется работа над устранением аварии. Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности.