В 2025 году в регионах появилось свыше 4 тысяч новых объектов здравоохранения

«Мы рады, что теперь наши пациенты могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом. Все обследования и консультации мы проводим на месте. Быстро обслуживаем вызовы на дом и оказываем неотложную помощь. У нас есть все — и современное оборудование, и необходимые медикаменты», — рассказала и. о. заведующей амбулаторией Ольга Конькова.