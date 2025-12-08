Эксперты рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой

Нижегородцам дали рекомендации по правильному проветриванию квартиры в зимний период. Эксперты подчёркивают, что приток свежего воздуха снижает концентрацию пыли и вирусов, а также предотвращает появление плесени. Кроме того, в таких помещениях увеличивается уровень кислорода, что положительно сказывается на самочувствии людей.