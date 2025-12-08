Ричмонд
Эксперты рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой

Приток свежего воздуха снижает концентрацию пыли и вирусов.

Нижегородцам дали рекомендации по правильному проветриванию квартиры в зимний период. Эксперты подчёркивают, что приток свежего воздуха снижает концентрацию пыли и вирусов, а также предотвращает появление плесени. Кроме того, в таких помещениях увеличивается уровень кислорода, что положительно сказывается на самочувствии людей.

Рекомендуется открывать окна на 5−10 минут не менее двух-трех раз в день. Если кто-то из членов семьи болеет, проветривание следует проводить чаще — каждые 1,5−2 часа.

Людям, которые чувствуют холод, на время проветривания можно покинуть комнату. Не стоит беспокоиться о том, что помещение остынет, так как после проветривания воздух быстро восстановит комфортную температуру.

Специалисты также советуют избегать микропроветривания, когда окно слегка приоткрыто. При таком способе свежий воздух поступает в комнату недостаточно интенсивно, при этом температура всё равно снижается, передаёт рекомендации экспертов sovainfo.ru.